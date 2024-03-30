كوبارسي وفورت وجويو ويامال تحدّي برشلونة الاول

أجبر الظهور المُبهر للاعبي الأكاديمية "لاماسيا"، نادي برشلونة على التحرك بسرعة، ونتحدث هنا عن باو كوبارسي وهيكتور فورت ومارك جويو.ففي غضون بضعة أشهر فقط، من ظهوره الأول مع الفريق الأول، ارتفع سعر كوبارسي من 1.5 مليون يورو إلى 25 مليون يورو، وفقاً لترانسماركت، وارتفع سعر فونت من مليون إلى 7.5، بينما زاد سعر جويو من 2.5 مليون إلى 7.5 مليوناً.وبسرعة، بدأ نادي برشلونة العمل على تمديد عقد كوبارسي الذي ينتهي في العام 2026، وفورت الذي ينتهي في العام 2025، وبشرطين سهلين هما 10 ملايين يورو فقط، على الرغم من حقيقة أن النادي يدرك رغبتهما في البقاء، لكنه يريد تجنب اغراءات كبار اوروبا.ويأمل النادي أن تكون هناك أخبار في الأسابيع المقبلة بشأن مستقبل هؤلاء الشباب، وأن يكون قادرا على الإعلان عن استمراريتهم، وهو أمر من شأنه أن يمثل خطوة مهمة في تعزيز لا ماسيا في الفريق الأول، وتعزيز وضع قطعة أخرى في المشروع المستقبلي للفريق الأول مع لاعبين محليين.وبعيداً عن هؤلاء، تبقى حالة لامين يامال، البالغ 16 عاماً فقط، وهو اتفق مع النادي في العقد الاحترافي الأول الذي وقعه الصيف الماضي على عقده المستقبلي عندما يبلغ من العمر 18 عاماً، وهو التمديد لخمس سنوات أخرى، مع زيادة راتبه بشكل كبير وشرط لإطلاق سراحه يصل الى مليار يورو.