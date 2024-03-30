هذه هي ثروة داني ألفيس الكبيرة فلماذا عانى لجمع مليون يورو؟

تم في 25 آذار - مارس الفائت إطلاق سراح داني ألفيس من السجن بعدما دفع كفالة مليون يورو، حيث تجاوز الصعوبات في جمع المبلغ، ليتمكن أخيراً من الحصول على إفراج مؤقت أثناء انتظار الحكم النهائي.ويتساءل البعض كيف أن شخصاً شهيراً كداني ألفيس لا يتمكن من جمع مليون يورو أو لا يملكها، والحقيقة أن امكانياته اكبر من ذلك بكثير، لكن مشكلته تكمن في السيولة التي احتاجها خلال هذه الفترة، فما هي تفاصيل ثروته، في تقرير أعدّته ماركا الاسبانية.وواجه داني ألفيس المحاكمة بتهمة الاعتداء الجنسي، بعد أن أمضى عاما في الحبس الاحتياطي، حيث مر 14 شهرا غيروا حياة الظهير الأيمن.يجب أن نتذكر أن البرازيلي هو ثاني أنجح لاعب كرة قدم في تاريخ كرة القدم، حيث أن ليونيل ميسي وحده فاز بألقاب أكثر من داني ألفيس.حصد ألفيس 43 لقباً، الدوري الإسباني (6)، كأس الملك (5)، كأس السوبر الإسباني (5)، كأس السوبر الأوروبي (4)، دوري أبطال أوروبا (3)، كأس العالم للأندية (3)، كأس الاتحاد الأوروبي (2)، الدوري الفرنسي (1)، كأس السوبر الفرنسي (1)، كأس فرنسا (1)، كأس الدوري الفرنسي (1)، الدوري الإيطالي (1)، كأس إيطاليا (1)، كأس الشمال الشرقي البرازيلية (1)، وبطولة باوليستا البرازيلية (1).كان دخل ألفيس دائما على قدم المساواة مع نجاحاته الرياضية، وكان آخر عقد كبير للاعب كرة القدم البرازيلي مع بوماس المكسيكي الذي دفع له أكثر من ثلاثمائة ألف يورو شهرياً، وهو الذي كان يحصل على نحو عشرة ملايين يورو شهرياً في برشلونة، وقد مرّ في إشبيلية ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.ووفقاً لـCelebrity Net Worth، وهي بوابة متخصصة في ثروة المشاهير، يمتلك داني ألفيس ثروة تقترب من 55 مليون يورو ، وهو أنشأ وكالة تمثيل لاعبي كرة قدم تسمى Flashforward Group بالمشاركة مع زوجته السابقة، دينورا سانتانا، وتوجه حاليا مهن 18 لاعبا.ويمتلك ألفيس ودينورا شركة Cedro Esports التي تقوم بتقديم المشورة للرياضيين بشأن حقوق صورتهم خارج الملعب، وقد شارك في العديد من أعمال فن الطهو، وأنشأ سلسلة مطاعم Alquimia Fogo التي أغلقت لاحقاً بسبب جائحة كورونا.افتتح داني ألفيس متجراً لبيع الملابس في برشلونة، DM3 Fashion Moda، وأطلق علامته التجارية الخاصة بالنظارات، قبل أن يتوجه إلى إيطاليا، كما أنشأ Treendbam Look Society، وهي ملكية فردية عملت في تسويق منتجات الأزياء.