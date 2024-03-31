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مفاجأة - داني ألفيس أمام اتهام جديد .. في البرازيل

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مفاجأة - داني ألفيس أمام اتهام جديد .. في البرازيل
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كرة القدم

2024-03-31 | 06:38
مفاجأة - داني ألفيس أمام اتهام جديد .. في البرازيل

تنتظره كما تقول بعض وسائل الإعلام المحلية تهمة اخرى

بعد عام وشهرين خلف القضبان، غادر داني ألفيس يوم الاثنين الماضي سجن بريانس 2 في برشلونة، في إطلاق سراح مؤقت بكفالة مليون يورو بانتظار الاستئناف، بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على امرأة شابة في كانون الاول - ديسمبر 2022، وإقرار سجنه أربع سنوات ونصف.
والآن، ظهرت اتهامات جديدة ضد لاعب برشلونة السابق في البرازيل، حيث تنتظره كما تقول بعض وسائل الإعلام المحلية تهمة الاستيلاء المزعوم على أغنية كتبها ملحنان محليان.
وأوضحت UOL أن الملحنين جوليانو ماثيوس وابنه تياجو يتهمان ألفيس بالاستيلاء عن طريق الاحتيال على أغنية أصدرها في عام 2020 كجزء من مشروع للأمم المتحدة يهدف إلى مكافحة المعلومات الخاطئة حول جائحة فيروس كورونا. 
ويزعم الرجلان أن كلمات الأغنية، التي تحمل عنوان "Avião"، خاصة بهما وأن ألفيس استبعد عن طريق الاحتيال اسميهما كمبدعين.
من جانبه، نفى دفاع ألفيس هذه الاتهامات، مشيرا إلى أن الأغنية صممها بنفسه، وأن الأب والابن يسعيان إلى إثراء نفسيهما بشكل غير قانوني على حساب لاعب كرة القدم ، الذي أدين بالفعل بالاعتداء الجنسي في إسبانيا.
وتمثل العملية القانونية في البرازيل عقبة جديدة أمام ألفيس، الممنوع حاليا من مغادرة إسبانيا بسبب إدانته السابقة، وسيكون عليه مواجهة هذه الاتهامات عبر الفيديو ، بعد ان تم سحب جوازي سفره.
 
مفاجأة - داني ألفيس أمام اتهام جديد .. في البرازيل

رياضة

كرة القدم

داني ألفيس

برشلونة

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