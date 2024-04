SEGURANÇA TENTOU AGREDIR UMA TORCEDORA COM CADEIRA



Foi dentro da sede do Náutico. No meio da confusão, um segurança quase atinge uma torcedora com uma CADEIRA!



Outras torcedoras também foram detidas



O Náutico rescindiu contrato com a empresa de segurança pic.twitter.com/eKUYU9Kb99