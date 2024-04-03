بولونيا يقلب الموازين والتوقعات ويفجر المفاجأة

قد لا يكون غريباً أن يتصدّر انتر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي، وبفارق شاسع عن أقرب منافسيه، فالنادي دعّم صفوفه بشكل ملحوظ في المواسم الأخيرة حتّى وصل إلى إلى القمة محليّاً.لكن المفاجأة في إيطاليا هذا الموسم، هو نادي بولونيا الذي يحتل المركز الرابع، على بعد نقطتين فقط من يوفنتوس صاحب المركز الثالث وخمس نقاط عن روما الخامس.المفاجأة تكمن بـ"تواضع" القدرة الاقتصادية للنادي، فقيمة أجور لاعبيه تبلغ 31.2 مليون يورو فقط، وهو في المركز الثالث عشر في إيطاليا لجهة الرواتب، مقارنة مع نادي يوفنتوس صاحب المركز الأوّل والذي تبلغ قيمة أجور لاعبيه 120 مليون يورو.والمفاجأة أيضاً أنّ مدرّب بولونيا تياجو موتا هو على رأس قائمة المدرّبين المرشّحين لتولّي مهمّة قيادة يوفنتوس الموسم المقبل.