شاهدوا - أسوأ ملعب كرة قدم في العالم

¡UNA VERGÜENZA EN COPA PERÚ 2024!

En el Departamento de Puno, en la Provincia de Melgar, distrito de #Macari. Así se juega el inicio de #CopaPerú en estas condiciones. Cuánta razón tenía Ricardo Gareca en decir que las condiciones en que se juega el fútbol Peruano es precaria. pic.twitter.com/NsNnXjScjW

— Lucha Por El Ascenso (@luchaxelascenso) April 1, 2024

انتشر على مواقع التواصل فيديو لجانب من مباراة جمعت سيبوليتاس وإمبريسا كومونال دي ماكاري، على ملعب توباك أمارو، في بطولة كأس بيرو، حيث بدت بوضوح استحالة الجري ومتابعة الكرة والتحكم بها وسط الحشائش الكثيفة، وأجمع الكل على أنه "أسوأ ملعب كرة قدم في العالم".

وكأس بيرو، التي ينظمها الاتحاد البيروفي لكرة القدم، هي بطولة كرة قدم وطنية، تقام منذ العام 1993، وتتميز بكونها مفتوحة، حيث تشارك فيها جميع الأندية في البلاد.