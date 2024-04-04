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فيديو - أراد الافطار وسمع مشجعاً جائعاً .. فماذا فعل؟

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فيديو - أراد الافطار وسمع مشجعاً جائعاً .. فماذا فعل؟
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كرة القدم

2024-04-03 | 23:23
فيديو - أراد الافطار وسمع مشجعاً جائعاً .. فماذا فعل؟

تعرّض حارس المرمى شيخ سار الى أحد المشجعين بالضرب

تم ايقاف مباراة الدرجة الاولى في كرة القدم الإسبانية (الثانية) بين ناديي رايو ماخاداهوندا وسيستاو يوم السبت الماضي، بعد أن تعرّض حارس مرمى رايو شيخ سار، الى أحد المشجعين بالضرب.
وبحسب قول اللاعب، فقد تصرّف بردّة فعل على تلقيه "عبارات عنصريّة"، وهو ما نفاه المشجع، ثم تطوّرت الحادثة الى تقديم شكوى ضد الحارس، ليُتخد قرار بايقافه مباراتين.
كذلك، سيتعين على سيستاو ريفر لعب مباراتيه المقبلتين خلف أبواب مغلقة، على الرغم من نفيه حدوث أي إهانات عنصرية، وسيدفع أيضا غرامة قدرها 6001 يورو.
وبعد الحادثة والقرار، انتشر مقطع فيديو لسار وهم يقدّم موزة كان يتناولها الى طفل من المشجعين، وقيل أنّ الأمر حصل في المباراة التي سبقت مباراة يوم السبت، حين كان الحارس يلعب وهو صائم، وعندما أراد الافطار، سمع مشجعاً صغيراً يقول أنه جائع، فذهب وأعطاه الموزة.
 
 

فيديو - أراد الافطار وسمع مشجعاً جائعاً .. فماذا فعل؟

رياضة

كرة القدم

رايو ماخاداهوندا

وسيستاو

رايو شيخ سار

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