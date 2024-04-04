رسالة مؤثرة جداً من أنطونيو كونتي .. فما هي قصة صديقته؟

وجه المدرب الايطالي الشهير أنطونيو كونتي رسالة مؤثرة جداً

وجه المدرب الايطالي الشهير أنطونيو كونتي رسالة مؤثرة جداً دعماً للمصابين بمتلازمة فيلان ماكديرميد، ولجمعية ايطالية مختصة بالتعامل مع هذا المرض النادر، جاء فيها:

"أريد اليوم أن أتحدث إليكم عن موضوع قريب مني، لأنه يتعلق بصديق عزيز لي، هو لودوفيكا" ...

وأضاف "لودوفيكا، تبلغ من العمر 20 عاماً، وتعاني من مرض وراثي نادر، هو متلازمة فيلان ماكديرميد .. في إيطاليا، يعاني مائة صبي وحوالي 3000 شخص في جميع أنحاء العالم من هذه المتلازمة .. ولا يمكنهم مواجهة ذلك بمفردهم، فهم بحاجة إلى المساعدة منا جميعا".

وتابع كونتي "كل آمالهم معلقة على البحث العلمي، ولكن من دون تمويل عام، يصبح ترفا حقيقيا وجهدا كبيرا للعائلات المعنية لجمع ما يكفي من المال".

وختم "دعونا نساعدهم بقدر ما نستطيع، هناك طرق لا حصر لها .. الأسهل هو جمعية Aisphem الإيطالية لمتلازمة فيلان ماكديرميد".



