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فيديو - الاعتداء على الضيف ونقله الى المستشفى

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فيديو - الاعتداء على الضيف ونقله الى المستشفى
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كرة القدم

2024-04-06 | 02:54
فيديو - الاعتداء على الضيف ونقله الى المستشفى

تعرض مدافع بينارول الى جرح كبير تحت عينه

تعرض مدافع بينارول، ماكسيميليانو أوليفيرا، الى جرح كبير تحت عينه، بعد أن أصيب بحجر ألقي من الجماهير في المباراة الافتتاحية لكأس ليبرتادوريس يوم الخميس التي خسرها النادي الأوروغواياني أمام مضيفه روزاريو الارجنتيني (0-1).
وحصلت حالة هرج عندما ترك أوليفيرا الملعب والدماء تتدفق من وجهه بعد إصابته، حيث تم نقله إلى المستشفى في روزاريو.
وبعد الحادث، أصدر اللاعب بياناً على على انستغرام طمأن فيه متابعيه، خاصة أنّ المباراة شهدت الكثير من أعمال الشغب من قبل المشجعين الذين ألقوا المشاعل والحجارة على أرض الملعب.
 
 
فيديو - الاعتداء على الضيف ونقله الى المستشفى

رياضة

كرة القدم

بينارول

ماكسيميليانو أوليفيرا

روزاريو

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