فيديو - الاعتداء على الضيف ونقله الى المستشفى

Por muito pouco não acontece uma tragédia em Rosário. Como se não bastasse o racismo em toda e cada partida de competição internacional, sobretudo contra jogadores brasileiros, agora os torcedores argentinos estão literalmente atirando pedras nos adversários. Maximiliano Olivera… pic.twitter.com/rz1tHd9O0g — Rogério Tomaz Jr. (@rogeriotomazjr) April 5, 2024

تعرض مدافع بينارول، ماكسيميليانو أوليفيرا، الى جرح كبير تحت عينه، بعد أن أصيب بحجر ألقي من الجماهير في المباراة الافتتاحية لكأس ليبرتادوريس يوم الخميس التي خسرها النادي الأوروغواياني أمام مضيفه روزاريو الارجنتيني (0-1).وحصلت حالة هرج عندما ترك أوليفيرا الملعب والدماء تتدفق من وجهه بعد إصابته، حيث تم نقله إلى المستشفى في روزاريو.وبعد الحادث، أصدر اللاعب بياناً على على انستغرام طمأن فيه متابعيه، خاصة أنّ المباراة شهدت الكثير من أعمال الشغب من قبل المشجعين الذين ألقوا المشاعل والحجارة على أرض الملعب.