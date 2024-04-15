4 خطوات تفصل أونانا عن معادلة رقم ليونيل ميسي !!

موسم مانشستر يونايتد سيئ، فالنادي يحتل المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يبعده أكثر وأكثر عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو ودع البطولة القارية من الدور الأوّل متذيّلاً مجموعته.

وفي السياق، هناك إحصائية غريب عن الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى الفريق، فهو يحتاج لأن تدخل شباكه أربعة أهداف بعد، ليعادل رقم الاسطورة الارجنتينية ليونيل ميسي.

والفارق أنّ ميسي سجل 73 هدفاً في موسم واحد، بينما تلقى اونانا 69 حتى الآن هذا الموسم، منها 48 في الدوري المحلي و15 في دوري الأبطال و3 اهداف في بطولة كأس الاتحاد و3 في بطولة كأس الرابطة.



