واندا نارا تُنهي مشاكل ماورو إيكاردي

يبدو أنّ مشاكل اللاعب الأرجنتيني ماورو ايكاردي قد انتهت

يبدو أنّ مشاكل اللاعب الأرجنتيني ماورو ايكاردي قد انتهت، وليس المقصود هنا فقط مشاكله مع زوجته واندا نارا، بل من الناحية الفنية هذه المرّة، حيث عاد اللاعب إلى مستواه المعهود كهداف لا يخطئ طريق المرمي

ويبدو الاستقرار العاطفي والنفسي بعد التئام عائلته مجدداً قد أسهم الى حدّ بعيد في التطور الفني الذي يعيشه اللاعب الأرجنتيني مؤخراً.

فبعد فترته المخيّبة للآمال في باريس سان جيرمان، ومنذ انضمامه إلى غلطة سراي التركي في صيف العام 2022، لعب الأرجنتيني 67 مباراة، وساهم بتحقيق 68 هدفاً مسجلاً 49 منها ومانحاً زملائه 19 تمريرة حاسمة.



