فيديو - مواجهة بين لاعبي ميلان وألتراس النادي

بعد خسارته المباراة الأولى (0-1) والثانية (1-2)

أقصي نادي ميلان الإيطالي من ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي على يد جاره وإبن بلده روما، بعد خسارته المباراة الأولى بنتيجة (0-1) والثانية (1-2).

وبعد مباراة ليل الخميس، كان على لاعبي ميلان مواجهة مشجعيهم الألتراس (Curva Sud) المعروفين بوفائهم وجنونهم بتشجيع النادي، غي الوقت الذي كانوا يشعرون فيه بغضب شديد من أداء الفريق وتوديع المسابقة، فطالبوهم بإظهار "رجولتهم" ولكن بعبارات "بذيئة" إلى حد بعيد.

وتنتظر رجال المدرب بيولي فترة صعبة، إذ أنّهم سيواجهون إنترميلان ويوفنتوس بعد الخروج الاوروبي، فهل سينجح لاعبو ميلان في مصالحة مشجعيهم؟.