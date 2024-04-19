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إبنة إنريكي تخلّت عن صديقها لتواعد زميله في المنتخب

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إبنة إنريكي تخلّت عن صديقها لتواعد زميله في المنتخب
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كرة القدم

2024-04-19 | 02:02
إبنة إنريكي تخلّت عن صديقها لتواعد زميله في المنتخب

استبدلت صديقها بزميل له في المنتخب الوطني

أشارت تقارير صحفيّة في إسبانيا، أنّ ابنة لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان الحالي ومنتخب إسبانيا سابقاً، قد استبدلت صديقها السابق، فيران توريس لاعب برشلونة بزميل له في المنتخب الوطني.
وذكرت التقارير تحديداً أنّ لاعبة "قفز الحواجز" سيرا مارتينيز، تواعد مؤخراً قلب دفاع ريال سوسيداد روبن لو نورماند.
وزعم البرنامج التلفزيوني الإسباني "سوشيالايت"، أنهما شوهدا "يحضنان ويعانقان بعضهما البعض" في مدينة سان سيباستيان الباسكية، حيث يتمركز فريق لو نورماند في الليغا، وأضاف أنّ اللاعب هو من أوصل ابنة إنريكي إلى المطار قبل توجّهها إلى باريس لزيارة والدها.
وكانت سيرا قد تخلّت عن فيران توريس، لاعب برشلونة، منذ نحو سنة بعد أن شغلت علاقتهما المتابعين، خاصة أنّ والدها كان يدرّب صديقها في المنتخب.
 
إبنة إنريكي تخلّت عن صديقها لتواعد زميله في المنتخب

رياضة

كرة القدم

لويس إنريكي

فيران توريس

سيرا مارتينيز

روبن لو نورماند

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