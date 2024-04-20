إقامة كأس السوبر الإسباني في السعودية موضع نقاش جديد

أراد ابعاد نفسه عن العقد المتعلق بإقامة كأس السوبر الإسباني

أراد بيدرو روشا، خليفة لويس روبياليس، على رأس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم (RFEF)، ابعاد نفسه عن العقد المتعلق بإقامة كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية.

وقال روشا "كنت نائبا تمثيلياً للرئيس وليس تنفيذيا، وأنا لا أوقّع على شيكات أو نقل، وكوني رئيسا للجنة الإدارة، فأنا لم أكن داخل الحسابات أيضاً، ولا علاقة لي بحسابات الاتحاد".

وكان تعاقد الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم على إقامة كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية موضع تحقيقات من الشرطة مع الرئيس السابق لويس روبياليس واللاعب السابق جيرارد بيكيه الذي يدير شركة وقّعت العقود بهذا الشأن.



