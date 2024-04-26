أول حفل فني عالمي على ملعب سانتياغو برنابيو المُجدد

بدأ نادي ريال مدريد الاسباني الاستعدادات لاستقبال أول حفل فني

بدأ نادي ريال مدريد الاسباني الاستعدادات لاستقبال أول حفل فني في ملعبه المُجدد، سانتياغو برنابيو، والذي يقام في الثلاثين من شهر أيار - مايو المقبل.

وستكون الفنانة الأميركية، تايلور سويفت، نجمة شباك التذاكر في الولايات المتحدة نجمة الحفل في الملعب الذي تم تصميمه لاستقبال المباريات والحفلات الموسيقية، حيث تم إجراء دراسة صوتية صارمة، وتم تركيب التكنولوجيا للتحضير للحفلات الموسيقية الدولية الكبرى.

وسيكون الحفل الوحيد في إسبانيا جزءاً من جولة "العصور الأوروبية"، ومن المتوقع أن يكون الطلب غير مسبوق، وأن يتم بيع كل تذاكر الحفل الموسيقي، على الرغم من كونه خارج الولايات المتحدة.



