هذه أسباب تراجع آداء محمد صلاح مع ليفربول

صفر أهداف بعيداً عن علامة الجزاء

صفر أهداف بعيداً عن علامة الجزاء، وصفر تمريرات حاسمة في آخر سبع مباريات، للنجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول الانجليزي، في آخر سبع مباريات

وعلى الرغم من عودته من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع "منتخب الفراعنة" في كأس أمم إفريقيا 2024 في كوت ديفوار، صام محمد صلاح عن التهديف مع "الريدز" في المباريات الأخيرة.

ويبتعد "الريدز" بفرق 3 نقاط عن المتصدر أرسنال، ونقطتين عن مانشستر سيتي الذي تنقصة مباراة، حيث سجل صلاح هدفين في آخر 7 مباريات مع "الريدز" كانا من علامة الجزاء، الأول في مرمى مانشستر يونايتد ضمن الجولة 32، والثاني أمام أتالانتا الإيطالي في الخروج من ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ويعود آخر هدف لصلاح إلى مباراة الجولة 31 من الدوري أمام برايتون حينما منح التقدم لفريقه (2 ـ 1) في 31 آذار - مارس الماضي.

وكشفت تقارير صحفية أن ثلاثة عوامل تقف وراء انتكاسة نجم ليفربول، هي تدهور أدائه بعد الاصابة، وبرود العلاقة مع حسام حسن مدرب منتخب مصر، والتفكير في مستقبله مع ليفربول، حيث يمتد عقده حتى حزيران - يونيو 2025، وقد ربطته مصادر بالانتقال لأندية أخرى من بينها الدوري السعودي.



