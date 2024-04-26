فيديو - اللاعبون يلتقطون الصور مع الرئيس واللاعب الجديد للنادي

يتوانى اللاعبون عن التقاط الصور مع الرئيس الجديد للنادي

لم يتوانى لاعبو اميركا ريو دي جانيرو، عن التقاط الصور مع الرئيس الجديد للنادي، واللاعب الجديد في فريقه الاول، النجم المخضرم روماريو.

فبعد أن تم تعيين روماريو رئيساً، قام بالتوقيع مع نفسه كلاعب للفريق، وضمّ نجله رومارينهو، الذي كان من دون نادي.

وليس روماريو أوّل رئيس نادي يوقّع مع نفسه كلاعب، فقد سبق لريفالدو، رئيس نادي موجي ميريم، أن فعل ذلك، ومع ابنه ريفالدينهو، ومع زوجته للعمل في النادي، ومع ابن عمه أيضاً، ومع صديقه دينلسون الذي لعب معه في بونيودكور الاوزبكي.

وقال روماريو عن عودته إلى الملاعب "عمري 58 فقط سأنتظر في منطقة الجزاء لكي أسجّل الأهداف، وهذا الشيء نفسه يفعله أي مهاجم في العالم، لذلك لن يكون العمر عائقاً".