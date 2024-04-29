بايرن ميونيخ نشر فيديو لتشجيع جمهوره على خلق الرعب ضد ريال مدريد

يستعد بايرن ميونيخ لاستقبال ريال مدريد ليلة غدٍ الثلاثاء

يستعد بايرن ميونيخ لاستقبال ريال مدريد ليلة غدٍ الثلاثاء على ملعب آليانز أرينا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي السياق، طلب الفريق البافاري من مشجعيه ارتداء اللون الأحمر في أليانز، لخلق شعور بالرعب في المدرجات، تماماً كما فعل ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، عندما تم صبغ ملعب سانتياغو البرنابيو باللون الأبيض لاستقبال فريق بيب جوارديولا، وهي دعوة تفاعل معها المشجعون أيضا في الكلاسيكو.

ويريد بايرن ميونيخ ارتداء جماهيره اللون الأحمر، وخلق جو فريد يساعد فريق المدرب توماس توخيل في مبارزة نصف النهائي.

ويحتاج بايرن بحاجة إلى الدعم، لأن الزيارات الثلاثة الاخيرة لريال مدريد إلى أليانز انتهت بانتصارات بيضاء، (2-1) في العام 2018، (2-1) في العام 2017، و(4-0) لا تُنسى في العام 2014، وهي الانتصارات الوحيدة لريال مدريد على أرض ميونيخ ، لكنها مؤلمة في عقر داره.

ونشر بايرن فيديو، بدا فيه جوشوا كيميش وتوماس مولر ومانويل نوير، وهم يدعون المشجعين الى ارتداء اللون الأحمر.

والتقى العملاقان تاريخياً في 23 مناسبة، انتهى 12 منها لصالح الفريق البافاري، و11 لصالح الفريق الاسباني، وثلاثة الى التعادل، سجل خلالها البايرن 41 هدفاً مقابل 39 للريال.