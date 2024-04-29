نشر فيديو ردّاً على بايرن .. "اعرفوا فقط أننا ريال مدريد"

ردّ تلفزيون ريال مدريد بفيديو أثار حماس انصار النادي الملكي

فيما نشر بايرن ميونيخ فيديو، أبطاله جوشوا كيميش وتوماس مولر ومانويل نوير، وهم يدعون المشجعين الى ارتداء اللون الأحمر لخلق جوّ من الرعب في أليانز آرينا، ردّ تلفزيون ريال مدريد بفيديو أثار حماس انصار النادي الملكي، تحت عنوان "اعرفوا فقط أننا ريال مدريد".

ويستعد بايرن ميونيخ لاستقبال ريال مدريد ليلة غدٍ الثلاثاء على ملعب آليانز أرينا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت الزيارات الثلاثة الاخيرة لريال مدريد إلى أليانز بانتصارات بيضاء، (2-1) في العام 2018، (2-1) في العام 2017، و(4-0) لا تُنسى في العام 2014، وهي الانتصارات الوحيدة لريال مدريد على أرض ميونيخ ، لكنها مؤلمة في عقر داره.

والتقى العملاقان تاريخياً في 23 مناسبة، انتهى 12 منها لصالح الفريق البافاري، و11 لصالح الفريق الاسباني، وثلاثة الى التعادل، سجل خلالها البايرن 41 هدفاً مقابل 39 للريال.