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فيرمين لوبيز كان على وشك الرحيل الى بولندا ولكن ..

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فيرمين لوبيز كان على وشك الرحيل الى بولندا ولكن ..
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كرة القدم

2024-05-02 | 01:33
فيرمين لوبيز كان على وشك الرحيل الى بولندا ولكن ..

أصبح أحد القُطع الأساسية في تشكيلة برشلونة

فيرمين لوبيز، البالغ 20 عاماً، أصبح أحد القُطع الأساسية في تشكيلة برشلونة، وكان أحد نجوم المباراة  الاخيرة في الدوري، بل وسجّل في الفوز على فالنسيا، وهز الشباك للمباراة الثانية توالياً، بعد أن سجل في الكلاسيكو الأخير. 
سجل اللاعب الشاب هدفه الثامن هذا الموسم، وهو أحد اكتشافات برشلونة، لكنه ربما لم يكن ليظهر في البلاوغرانا مُطلقاً وفق ما نشر الصحفي البولندي توماس فودارتشيك.
وقال فودارتشيك أن فيرمين كان قريبا جدا من التوقيع في نيسان - أبريل 2023 مع راكو تشيستوشوفا البولندي، حيث اتفق النادي مع برشلونة على رقم قريب من 600 ألف يورو
لكن الانتقال انهار آنذاك بسبب التغييرات في الجهاز الفني للنادي البولندي، وقرار المدرب الجديد تجاهل الفكرة لأن فيرمين لا يمتلك برأيه المهارات اللازمة ليكون قادرا على إحداث فرق، وهو ما سيندم عليه كثيرا بعد أداء لاعب برشلونة.
في ذلك الوقت، لم يكن اللاعب الأندلسي قد ظهر في الفريق الأول، لكنه كان يتحسّن في الفريق الثاني حيث أنهى فيرمين الموسم بأرقام كبيرة، وسجل 12 هدفاً، ووزع أربع تمريرات حاسمة، فنال فرصته في الجولة الأميركية، حيث سجل هدفا رائعاً في مرمى ريال مدريد في دالاس.


فيرمين لوبيز كان على وشك الرحيل الى بولندا ولكن ..

رياضة

كرة القدم

فيرمين لوبيز

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