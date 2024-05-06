فيديو - أغرب حارس .. تناول همبرغر ومشروب أثناء اللعب

ليست المرّة الاولى التي يقوم فيها "لوكو" بتصرفات غريبة للغاية

لم يكن غريباً ما قام الحارس التشيلياني نيكولاس بيريك، إذ أنها ليست المرّة الاولى التي يقوم فيها اللاعب المُلقب بـ"لوكو" بتصرفات غريبة للغاية، وهو الذي أوقف اللعب في احدى المباريات قبل سنوات طويلة للحصول على توقيع البرازيلي رونالدينيو على حذائه.

هذه المرة، وأثناء المباراة قبل الأخيرة لفريقه أوداكس إيتاليانو التي انتهت الى فوزه (1-0) على ضيفه كوبريسال ضمن الجولة العاشرة من الدوري المحلي، قام المخضرم البالغ 45 عاماً، بالتوجه الى عربة مخصصة للجمهور تقف خلف شباكه.

اشترى بيريك زجاجة مشروبات غازية وسندويش همبرغر، شرب وأكل وعاد الى مرماه وسط دهشىة وضحك الحاضرين.