الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فيديو - أغرب حارس .. تناول همبرغر ومشروب أثناء اللعب

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - أغرب حارس .. تناول همبرغر ومشروب أثناء اللعب
A-
A+

كرة القدم

2024-05-06 | 06:44
فيديو - أغرب حارس .. تناول همبرغر ومشروب أثناء اللعب

ليست المرّة الاولى التي يقوم فيها "لوكو" بتصرفات غريبة للغاية

لم يكن غريباً ما قام الحارس التشيلياني نيكولاس بيريك، إذ أنها ليست المرّة الاولى التي يقوم فيها اللاعب المُلقب بـ"لوكو" بتصرفات غريبة للغاية، وهو الذي أوقف اللعب في احدى المباريات قبل سنوات طويلة للحصول على توقيع البرازيلي رونالدينيو على حذائه.
هذه المرة، وأثناء المباراة قبل الأخيرة لفريقه أوداكس إيتاليانو التي انتهت الى فوزه (1-0) على ضيفه كوبريسال ضمن الجولة العاشرة من الدوري المحلي، قام المخضرم البالغ 45 عاماً، بالتوجه الى عربة مخصصة للجمهور تقف خلف شباكه.
اشترى بيريك زجاجة مشروبات غازية وسندويش همبرغر، شرب وأكل وعاد الى مرماه وسط دهشىة وضحك الحاضرين.
 

فيديو - أغرب حارس .. تناول همبرغر ومشروب أثناء اللعب

رياضة

كرة القدم

نيكولاس بيريك

رونالدينيو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هاجموا مقر ألتراس النادي المنافس وأضرموا النار فيه
فيديو - مباراة مثيرة .. 7 اهداف وحالة طرد

اقرأ ايضا في كرة القدم

هاجموا مقر ألتراس النادي المنافس وأضرموا النار فيه
06:46

هاجموا مقر ألتراس النادي المنافس وأضرموا النار فيه

بعد عودته من ملعب سان سيرو بتعادل مثير (3-3) مع مضيفه ميلان

06:46

هاجموا مقر ألتراس النادي المنافس وأضرموا النار فيه

بعد عودته من ملعب سان سيرو بتعادل مثير (3-3) مع مضيفه ميلان

فيديو - مباراة مثيرة .. 7 اهداف وحالة طرد
06:42

فيديو - مباراة مثيرة .. 7 اهداف وحالة طرد

ضمن الجولة 32 من الدوري البرتغالي الذي حسمه سبورتنغ لشبونة

06:42

فيديو - مباراة مثيرة .. 7 اهداف وحالة طرد

ضمن الجولة 32 من الدوري البرتغالي الذي حسمه سبورتنغ لشبونة

فيديو - سيدات برشلونة يعوّضن فشل الرجال
01:53

فيديو - سيدات برشلونة يعوّضن فشل الرجال

أحرز الفريق لقب الدوري للمرة التاسعة

01:53

فيديو - سيدات برشلونة يعوّضن فشل الرجال

أحرز الفريق لقب الدوري للمرة التاسعة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024