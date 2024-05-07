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فيديو - نيمار يتبرّع بمروحيّات لإنقاذ ضحايا الفيضانات

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فيديو - نيمار يتبرّع بمروحيّات لإنقاذ ضحايا الفيضانات
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كرة القدم

2024-05-06 | 23:53
فيديو - نيمار يتبرّع بمروحيّات لإنقاذ ضحايا الفيضانات

قرر استئجار 10 مروحيات للمساهمة في إنقاذ المتضررين

أعلنت مصادر رسمية مُقرّبة من النجم البرازيلي نيمار جونيور، أن لاعب الهلال السعودي، قرر استئجار 10 مروحيات للمساهمة في إنقاذ المتضررين من الفيضانات الكارثية في ولاية ريو غراندي دو سول.
وكان عدد كبير من عدد من نجوم البرازيل وكرة القدم العالمية قد تفاعلوا مع ولاية ريو غراندي دو سول، جنوبي البرازيل، بعد الفيضانات الهائلة التي ضربت 150 منطقة فيها، ومن بينهم رونالدينيو وريتشارليسون ودييغو كوستا ولويس سواريز وسواهم.
ونُشرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت مقر التدريبات الخاص بنادي غريميو وقد غرق تماماً بفعل المياه الجارفة.
كما نُشرت لقطات لكايكي، حارس غريميو، وهو يأخذ الـ"جت سكي"، للمساهمة بإنقاذ العائلات العالقه في منازلها بسبب الفيضانات.
 

فيديو - نيمار يتبرّع بمروحيّات لإنقاذ ضحايا الفيضانات

رياضة

كرة القدم

نيمار جونيور

الهلال

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