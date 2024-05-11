أوروغواي تعرض استضافة أندية البرازيل على أرضها

عرض الاتحاد الاوروغواياني لكرة القدم ملعب اتيليو بايفا (Atilio Paiva) على اندية الجنوب في البرازيل، وهي جوفينتود وغريميو وانترناسيونال، لخوض المباريات المحتسبة على أرضها في الدوري المحلي.

ويقع الملعب عند الحدود البرازيلية - الاوروغوايانية، وقد جاء العرض بسبب الأوضاع غير الاعتيادية الناتجة عن الفيضانات الهائلة التي ضرب جنوبي البرازيل، وخصوصاً ولايات ريو غراندي دو سول، ودمّرت أو تسببت بأضرار كبيرة في المباني، بما فيها المنشآت الرياضية.

وقدمت اوروغواي الملعب، كي تتمكن أندية جوفينتود وغريميو وانترناسيونال من لعب المباريات التي تم تأجيلها بسبب الفيضانات.