دورتموند يتعاقد مع أحد أفضل مواهب أميركا الجنوبية

البالغ من العمر 16 عاماً فقط

نقل الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، خبر تعاقد نادي بوروسيا دورتموند مع الموهبة الإكوادورية جاستن ليرما، البالغ من العمر 16 عاماً فقط، وأضاف أنّ اللاعب سينضم للنادي الألماني في العام 2026، بمجرد أن يبلغ من العمر 18 عاماً، وأنّ الصفقة قد تمّت.

ونقل عن مدير النادي قوله إن اللاعب هو أحد أفضل مواهب أميركا الجنوبية، وناّهم متحمسون لوجوده في بوروسيا دورتموند.

ولفت الخبر أنظار المتابعين، ولكن ليس للأسباب العادية، حيث علق الكثيرون على منشور رومانو قائلين بأنّ اللاعب يبدو في صورته وكأنّه أكبر بكثير من أن يكون عمره 16 عاماً فقط.



