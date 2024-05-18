فلامنجو جرّد نجمه من الرقم 10 بسبب قميص كورينثيانز

غرّم وجرّد المهاجم البرازيلي "غابيغول" من الرقم 10

أعلن نادي فلامنجو أنه غرّم وجرّد المهاجم البرازيلي غابرييل باربوسا "غابيغول" من الرقم 10، بعد تسريب صورة له، وهو يرتدي قميص نادي كورينثيانز.

وأبلغ ماركوس براز نائب رئيس فلامنجو، المهاجم بالقرار بعد اجتماعه مع بقية مديري قسم كرة القدم، وقال له أنه "لن يرتدي الرقم الأحمر والأسود 10 في المسابقات التي قد يتم فيها تغيير الترقيم"، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية، تساوي 10٪ من راتبه.

ونشأ الجدل بسبب صورة مسرّبة لـ"غابيغول" وهو يرتدي قميص كورينثيانز، أحد أكبر منافسي فلامنجو، خلال حفل شواء أقيم في منزله.

وفي البداية، ادعى ممثلو اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، أنه جرى التلاعب بالصورة، لكن النادي تحقق من أنها كانت صورة غير محررة، فاعتذر في رسالة مطولة نشرها على وسائل التواصل.



