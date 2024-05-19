الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فيديو - دييغو كوستا نجم عمليات الانقاذ في ريو غراندي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - دييغو كوستا نجم عمليات الانقاذ في ريو غراندي
A-
A+

كرة القدم

2024-05-19 | 05:36
فيديو - دييغو كوستا نجم عمليات الانقاذ في ريو غراندي

يلعب حالياً لنادي جريميو البرازيلي

لعب نجم كرة القدم دييغو كوستا دوراً أساسياً في إنقاذ ما يزيد على مائة شخص من الفيضانات الكارثية التي حصلت في ولاية ريو غراندي دو سول في البرازيل. 
وكان كوستا، الذي يلعب حالياً لنادي جريميو البرازيلي، يقود سيارته إلى المنزل عائداً من جلسة تدريبية، عندما واجه مجموعة من الأشخاص من إلدورادو دو سول يبحثون عن المساعدة.
ولم يتردد لاعب كرة القدم في التصرف، ما جعل سيارته الجيب، والجت سكي الذي يملكه متاحان لجهود الإنقاذ، كما جمع أربع أصدقاء آخرين أحضروا الزلاجات النفاثة.
وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي كوستا يقود سيارة الجيب على طول الطرق التي غمرتها المياه، وتقول التقارير إن المجموعة ساعدت في نقل 100 شخص إلى الأراضي الجافة.
 
 

فيديو - دييغو كوستا نجم عمليات الانقاذ في ريو غراندي

رياضة

كرة القدم

دييغو كوستا

جريميو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - الهّداف السويدي المطلوب لدى عمالقة أوروبا
فيديو - الصغير باكياً .. بغداد أفضل ميسي ورونالدو

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - الهّداف السويدي المطلوب لدى عمالقة أوروبا
05:38

فيديو - الهّداف السويدي المطلوب لدى عمالقة أوروبا

توّج اللاعب السويدي جيو كيريس بطلاً للدوري البرتغالي

05:38

فيديو - الهّداف السويدي المطلوب لدى عمالقة أوروبا

توّج اللاعب السويدي جيو كيريس بطلاً للدوري البرتغالي

فيديو - الصغير باكياً .. بغداد أفضل ميسي ورونالدو
05:35

فيديو - الصغير باكياً .. بغداد أفضل ميسي ورونالدو

حدد أنّ وجهته المقبلة ستكون دوري روشن السعودي

05:35

فيديو - الصغير باكياً .. بغداد أفضل ميسي ورونالدو

حدد أنّ وجهته المقبلة ستكون دوري روشن السعودي

مصطفى محمد يرفض حمل "قوس القزح" فيُستبعد ويُغرّم !!
04:14

مصطفى محمد يرفض حمل "قوس القزح" فيُستبعد ويُغرّم !!

تم استبعاد محمد من مباراة الفريق المقررة الليلة

04:14

مصطفى محمد يرفض حمل "قوس القزح" فيُستبعد ويُغرّم !!

تم استبعاد محمد من مباراة الفريق المقررة الليلة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024