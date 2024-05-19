فيديو - دييغو كوستا نجم عمليات الانقاذ في ريو غراندي

يلعب حالياً لنادي جريميو البرازيلي

لعب نجم كرة القدم دييغو كوستا دوراً أساسياً في إنقاذ ما يزيد على مائة شخص من الفيضانات الكارثية التي حصلت في ولاية ريو غراندي دو سول في البرازيل.

وكان كوستا، الذي يلعب حالياً لنادي جريميو البرازيلي، يقود سيارته إلى المنزل عائداً من جلسة تدريبية، عندما واجه مجموعة من الأشخاص من إلدورادو دو سول يبحثون عن المساعدة.

ولم يتردد لاعب كرة القدم في التصرف، ما جعل سيارته الجيب، والجت سكي الذي يملكه متاحان لجهود الإنقاذ، كما جمع أربع أصدقاء آخرين أحضروا الزلاجات النفاثة.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي كوستا يقود سيارة الجيب على طول الطرق التي غمرتها المياه، وتقول التقارير إن المجموعة ساعدت في نقل 100 شخص إلى الأراضي الجافة.