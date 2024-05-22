الدراسة الاوليّة: وضع البنية الكهربائية في المدينة الرياضية مأساوي

وضع مراد الوزير كلاس في أجواء الدراسة الاولية التي أعدّتها الشركة

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس في مكتبه، رئيس شركة مراد السيد علي مراد وفريق عمله، في حضور مدير عام الوزارة بالتكليف الدكتورة فاديا حلّال، ومدير عام المنشآت محمد عويدات، ورئيس دائرة العلاقات العامة حسن شرارة ومدير مكتب الوزير حسين عمر.

ووضع مراد الوزير كلاس في أجواء الدراسة الاولية التي أعدّتها الشركة وقدّمتها الى الوزارة "مجاناً" فيما يتعلق بوضع الكهرباء وشبكتها وتمديداتها في مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية، وحصيلتها أن هذا "الوضع مأساوي بالكامل".

وشكر الوزير كلاس لمراد وفريق عمله وطنيتهم وتجاوبهم مع طلب الوزارة، وطلب اليه قيام الشركة بوضع دراسة لإمكانية وكلفة تأمين الكهرباء حصراً لريّ أرضية الملعب وإنارة المرافق الأساسية التي يُقصد بها غرف اللاعبين والحكام والمدخل الرئيسي والمشالح والحمّامات، وستكون الدراسة مٌقدّمة من الشركة "مجاناً" أيضاً.

وتعمل الوزارة بمساعدة مشكورة من شركة مراد وجهات أخرى على وضع الدراسة اللازمة لتأمين الكهرباء، ثم المياه، كي يُصبح ريّ أرضية الملعب ممكناً بشكل مُستدام، ما يؤمن البنية التحتية اللازمة والضرورية لاستصلاح الأرض، ويُسهّل عمل الفريق الهندسي المصري حال قدومه إلى لبنان.

