فيديو - رونالدو عريس ليلة الرقم القياسي في الدوري السعودي

شهدت ليلة أمس الاثنين، فوز النصر على ضيفه الاتحاد (4-2)

شهدت ليلة أمس الاثنين، فوز النصر على ضيفه الاتحاد (4-2)، وتسجيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لهدفين، فيما أضاف عبدالرحمن غريب ومشاري النمر الهدفين الآخرين.

وبذلك، يكون رونالدو قد كسر رقم اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله التاريخي، كأكثر من سجل في تاريخ دوري المحترفين في نسخة واحدة بواقع 35 هدفاً للأسطورة البرتغالي مقابل 34 لحمد الله، كما أصبح في رصيده 11 تمريرة حاسمة هذا الموسم.

وتجدر الإشارة إلى أنّ رونالدو هو أول لاعب في التاريخ يتصدر قائمة الهدافين في أربع دوريات مُختلفة، وهي الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد، الدوري الإسباني مع ريال مدريد، الدوري الإيطالي مع يوفنتوس والدوري السعودي مع النصر.

كما رفع رونالدو رصيده من الأهداف هذا الموسم في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي بفارق سبعة أهداف عن مهاجم الهلال الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش.