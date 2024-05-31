الاتحاد الاسباني مُتهم .. بيكيه مُتهم .. مزاعم فساد بنكهة سعودية

تحقّق السلطات الإسبانيّة منذ بعض الوقت، في مزاعم فساد في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ويتعلّق الجزء المُستجد فيها الآن بجيرارد بيكيه، المُتّهم بتلقي عمولات من الاتحاد بشأن صفقة اقامة مسابقة كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية.ووفقاً لتقارير صحفية، تعتقد ديليا رودريغو، القاضية التي ترأس المحكمة، بوجود أدلّة تشير إلى ارتكاب جُرم في هذا المجال.وعلى هذا النحو، سيتمٍ توجيه الاتّهام إلى بيكيه كجزء من التحقيق في قضية "الاتّحاد"، ويُزعم أنّ مدافع برشلونة السابق تلقّى 4 ملايين يورو سنويّاً لدوره في اتمام الصفقة، كما يُزعم أنّ شركته كوزموس هي التي تولّت المهمة.وأعطت القاضية الفائز بكأس العالم ثلاثة أيام لتقديم استئناف محصور في تعديل الاتهام، فيما يمكنه تقديم استئناف شامل في غضون خمسة أيام.