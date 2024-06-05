نيمار يُبدع في العمل الخيري ويبيع ساعة بـ14 ألف دولار

دائماً ما أظهر جانبه المتواضع عندما يتعلق الأمر بشعبه في البرازيل

دائماً ما أظهر نيمار جانبه المتواضع، خاصة عندما يتعلق الأمر بشعبه في البرازيل .. وحاليّاً، يتمتع النجم البرازيلي بالكثير من وقت الفراغ، منذ تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي، أبعدته عن ملاعب كرة القدم لأكثر من سبعة أشهر حتى الآن.

ويدير اللاعب مزاد معهد نيمار للمنافع، في الإصدار الرابع من الحدث الخيري الذي يقوم بمساعدة الكثير من الناس، بعد أن حقّق إيردات بقيمة 21 مليون ريال، سيتم التبرع بها لمساعدة 3 آلاف طفل في البرازيل.

وتعهّد نيمار ان يدفع من جيبه الخاص المبلغ نفسه، أي 21 مليون أخرى، يقدّمها كمساعدة لضحايا فيضانات ولاية ريو غراندي دو سول جنوب البرازيل، والتي عانت كثيراً في الآونة الأخيرة.

هذا العام، خطّط النجم البرازيلي لبيع ساعة نادرة جداً، هي Hublot King Power Big Bang Miami 305، المًنّعة من الذهب الوردي، وتبلغ قيمتها أكثر من 14 ألف دولار، ويمتلكها 50 شخصًا فقط في العالم.

وتحتوي الساعة على حزام من جلد التمساح الأزرق، وهي مقاومة للماء حتى عمق 100 متر، وقد حصل نيمار عليها من المذيع والصحفي الشهير فاوستو سيلفا، المعروف شعبيا باسم فاوستاو.



