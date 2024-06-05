الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

نيمار يُبدع في العمل الخيري ويبيع ساعة بـ14 ألف دولار

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نيمار يُبدع في العمل الخيري ويبيع ساعة بـ14 ألف دولار
A-
A+

كرة القدم

2024-06-05 | 05:51
نيمار يُبدع في العمل الخيري ويبيع ساعة بـ14 ألف دولار

دائماً ما أظهر جانبه المتواضع عندما يتعلق الأمر بشعبه في البرازيل

دائماً ما أظهر نيمار جانبه المتواضع، خاصة عندما يتعلق الأمر بشعبه في البرازيل .. وحاليّاً، يتمتع النجم البرازيلي بالكثير من وقت الفراغ، منذ تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي، أبعدته عن ملاعب كرة القدم لأكثر من سبعة أشهر حتى الآن.
ويدير اللاعب مزاد معهد نيمار للمنافع، في الإصدار الرابع من الحدث الخيري الذي يقوم بمساعدة الكثير من الناس، بعد أن حقّق إيردات بقيمة 21 مليون ريال، سيتم التبرع بها لمساعدة 3 آلاف طفل في البرازيل.
وتعهّد نيمار ان يدفع من جيبه الخاص المبلغ نفسه، أي 21 مليون أخرى، يقدّمها كمساعدة لضحايا فيضانات ولاية ريو غراندي دو سول جنوب البرازيل، والتي عانت كثيراً في الآونة الأخيرة.
هذا العام، خطّط النجم البرازيلي لبيع ساعة نادرة جداً، هي Hublot King Power Big Bang Miami 305، المًنّعة من الذهب الوردي، وتبلغ قيمتها أكثر من 14 ألف دولار، ويمتلكها 50 شخصًا فقط في العالم.
وتحتوي الساعة على حزام من جلد التمساح الأزرق، وهي مقاومة للماء حتى عمق 100 متر، وقد حصل نيمار عليها من المذيع والصحفي الشهير فاوستو سيلفا، المعروف شعبيا باسم فاوستاو.

نيمار يُبدع في العمل الخيري ويبيع ساعة بـ14 ألف دولار

رياضة

كرة القدم

نيمار

ريو غراندي دو سول

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد رونالدو .. ميسي يطُلق مشروب الطاقة " Mas "
نائب فرنسي يهاجم الطلب الفلسطيني لتجميد عضوية اسرائيل

اقرأ ايضا في كرة القدم

كومبيوتر "أوبتا" يُحدد بطل أوروبا المقبل
05:53

كومبيوتر "أوبتا" يُحدد بطل أوروبا المقبل

قامت شركة أوبتا المتخصصة بمحاكاة بطولة أمم أوروبا

05:53

كومبيوتر "أوبتا" يُحدد بطل أوروبا المقبل

قامت شركة أوبتا المتخصصة بمحاكاة بطولة أمم أوروبا

بعد رونالدو .. ميسي يطُلق مشروب الطاقة " Mas "
05:52

بعد رونالدو .. ميسي يطُلق مشروب الطاقة " Mas "

شرع لاعب كرة القدم الأرجنتيني في مشروع تجاري جديد

05:52

بعد رونالدو .. ميسي يطُلق مشروب الطاقة " Mas "

شرع لاعب كرة القدم الأرجنتيني في مشروع تجاري جديد

نائب فرنسي يهاجم الطلب الفلسطيني لتجميد عضوية اسرائيل
05:50

نائب فرنسي يهاجم الطلب الفلسطيني لتجميد عضوية اسرائيل

ردود فعل كبيرة ومتفاوتة أثارها طلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

05:50

نائب فرنسي يهاجم الطلب الفلسطيني لتجميد عضوية اسرائيل

ردود فعل كبيرة ومتفاوتة أثارها طلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024