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ثري كبير يدخل على خط الدوري الإنجليزي وهذا هو النادي

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ثري كبير يدخل على خط الدوري الإنجليزي وهذا هو النادي
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كرة القدم

2024-06-08 | 03:51
ثري كبير يدخل على خط الدوري الإنجليزي وهذا هو النادي

أحد أغنى الرجال في العالم يدعم عرضاً لشراء ناد في الدوري الإنجليزي الممتاز

يقال إن أحد أغنى الرجال في العالم بات يدعم عرضاً لشراء ناد في الدوري الإنجليزي الممتاز ... وفي كرة القدم الحديثة، عادة ما تفوز الأندية الغنيّة، كفوز مانشستر سيتي، المملوك لأثرياء من أبو ظبي، بآخر أربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت إشراف الاسباني بيب جوارديولا.
والآن، ذكرت صحيفة التايمز، يستخدم مايكل سول ديل، مؤسس شركة Dell Technologies، "مكتب عائلته" لدعم محاولة للاستحواذ على نادي ايفرتون، الذي عانى من موسم صعب ولكنه تمكن من البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن احتل المركز الخامس عشر.
وذكر التقرير أن "مايكل سول ديل، مؤسس شركة Dell Technologies الذي تبلغ ثروته حوالي 120 مليار جنيه إسترليني، يستخدم "مكتب العائلة" لدعم عرض الاستحواذ من قبل رجلي الأعمال آندي بيل وجورج داونينج. 
ويتم إنشاء المكاتب العائلية من قبل العائلات الثرية لإدارة شؤونها المالية، ويبدو أن شركاء MSD من Dell مستعدون إذا منح (فرهاد) موشيري بيل وداونينج فترة حصرية لإبرام صفقة.
ولد ديل في هيوستن عام 1965، والتحق بجامعة تكساس في عام 1983 من أجل إرضاء رغبة والديه في أن يصبح طبيباً.
ولكن، وفي العام 1984، بدأ ديل عمله في مجال الكمبيوتر بمبلغ ألف دولار فقط، وبحلول النصف الثاني من سنته الأولى، كان قد باع بالفعل أجهزة كمبيوتر بقيمة ثمانين ألف دولار.
وفي سن التاسعة عشر، ترك ديل الكلية من أجل إدارة شركته على أساس التفرغ، وتم طرحها للاكتتاب العام في نهاية المطاف في عام 1988.
 
ثري كبير يدخل على خط الدوري الإنجليزي وهذا هو النادي

رياضة

كرة القدم

بيب جوارديولا

ايفرتون

مايكل سول ديل

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