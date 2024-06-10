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وُلد في انجلترا ولعب ضدّها في معقلها ويمبلي .. وهزمها

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وُلد في انجلترا ولعب ضدّها في معقلها ويمبلي .. وهزمها
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كرة القدم

2024-06-10 | 01:56
وُلد في انجلترا ولعب ضدّها في معقلها ويمبلي .. وهزمها

كان إيزاك البالغ 21 عاماً أحد أبرز نجوم المباراة ومنتخب أيسلندا

بهدفٍ سُجّل في الدقيقة 12، بتوقيع يون داغور ثورستينسون، سقطت إنجلترا ليل الجمعة الفائت، أمام ضيفتها أيسلندا، في مباراة استعدادية تحضيراً لكأس أمم أوروبا التي تنطلق في الرابع عشر من الجاري في ألمانيا، ولكن هذا لم يعد هو الخبر ..
كان إيزاك بيرجمان يوهانسون، لاعب خط الوسط الشاب، البالغ 21 عاماً، أحد أبرز نجوم المباراة ومنتخب أيسلندا، والمفارقة أنه كان من المحتمل وجوده في الضفة الأخرى، أي مع منتخب الأسود الثلاثة الخاسر المفاجيء في المباراة.
فقد ولد يوهانسون في ساتون كولدفيلد، خارج برمنغهام مباشرة، والده جوي جودجونسون، لاعب أمضى الجزء الأكبر من عقد من الزمان في إنجلترا، حيث لعب مع أستون فيلا وولفرهامبتون وليستر وبيرنلي وهيدرسفيلد.
واعتزل الأب، لاعب خط الوسط، البالغ من العمر الآن 44 عاماً، كرة القدم في عام 2017، حيث كانت آخر فترة له على الأراضي البريطانية بين عامي 2010 و2012 في هيدرسفيلد، مكان ولادة نجله.
وبدلاً من البقاء، وارتداء نجله قميص إنجلترا ربما، فقد خرج إلى عشب ويمبلي بقميص أيسلندا، وهو الذي صعد إلى القمة في بلاده، حيث بدأ مسيرته فيها، قبل أن ينتقل إلى الدانمارك، ويقضي الموسم الماضي على سبيل الإعارة في ألمانيا مع فورتونا دوسلدورف.
اللافت أن يوهانسون ليس الوحيد المولود في إنجلترا من بين لاعبي منتخب أيسلندا، فهناك أندريه لوكاس جودجونسن، لاعب جينك البلجيكي، الابن الأوسط لإيدور جودجونسن، الذي ولد على هذه الشواطئ عندما ظهر والده في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي.

وُلد في انجلترا ولعب ضدّها في معقلها ويمبلي .. وهزمها

رياضة

كرة القدم

يون داغور ثورستينسون

بيرجمان يوهانسون

أندريه لوكاس جودجونسن

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