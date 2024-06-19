القبض على شبكة داعشية خططت لمهاجمة ريال مدريد !!

تمكنت في الأسابيع الماضية من تفكيك شبكة ارهابية داعشية

ذكرت صحيفة El Confidencial الاسبانية الرقمية ان خدمات المعلومات التابعة للحرس المدني تمكنت في الأسابيع الماضية من تفكيك شبكة ارهابية داعشية، خططت لمهاجمة ملعب سانتياغو برنابيو ولاعبي ريال مدريد أثناء احتفالاتهم بالتتويج بلقب الدوري الاسباني.

وفي هذه العملية، ألقي القبض على تسعة أشخاص في سولت (جيرونا) والجزيرة الخضراء (قادش) وأنتا (المريا) وتينيريفي، وتم ذلك بالتعاون مع يوروبول ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، وهي تهدف الى القضاء على ما يُسمى " I'lam Foundation".

وتعتبر هذه المؤسسة واحدة من أكبر مراكز الدعاية المرتبطة بـ"الدولة الإسلامية"، مع محطات إذاعة ووكالات أنباء وشركات إنتاج ونشر محتوى متطرف بالعديد من اللغات.









