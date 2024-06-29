يورو 2024: ما هو "أقوى هدف" في دور المجموعات وكيف تم تحديده؟

بعد نهاية دور المجموعات في يورو 2024

بعد نهاية دور المجموعات في يورو 2024، قامت أديداس والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بتجميع بيانات المباريات المقدمة من كرة Fussballliebe والتقنية المتصلة بها، للكشف عن أقوى وأفضل 10 أهداف، وهي تقنية تم التوصل اليها في العام الجاري، بالتعاون الوثيق مع Kinexon.

وبفضل مستشعر الحركة لوحدة القياس بالقصور الذاتي (500 IMU) هرتز، والذي يتم تثبيته بواسطة نظام تعليق في وسط الكرة، يتمتع الحكام برؤية غير مسبوقة لكل عنصر من عناصر حركة هذه الكرة، بما في ذلك سرعتها والمسافة التي تقطعها ومقدار دورانها أثناء الطيران.

يتصدر أقوى 10 أهداف في البطولة حتى الآن، هدف إريك يانزا لسلوفينيا في مرمى الدانمارك (1-1) بتسديدة من مسافة 24.5 متراً، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، بسرعة وصلت الى 129 كيلومتراً في الساعة.

وكان الهدف الثاني "الأقوى" للروماني رازفان مارين بعد وصوله إلى سرعة 125 كيلومتراً في الساعة، سجله في الثلاثية النظيفة في مرمى أوكرانيا، والثالث هو هدف أردا جولر لتركيا في الفوز (3-1) على جورجيا، ووصلت السرعة الى 118 كيلومتراً في الساعة.

من ناحية أخرى، حل في المركز الأول في تصنيف أفضل 10 أهداف، هدف الدانماركي مورتن هيولماند من 28 متراً في مرمى إنجلترا (1-1).







