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عارضة أزياء تتلقى تهديدات بالقتل والسبب منتخب إنجلترا

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عارضة أزياء تتلقى تهديدات بالقتل والسبب منتخب إنجلترا
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كرة القدم

2024-07-06 | 04:45
عارضة أزياء تتلقى تهديدات بالقتل والسبب منتخب إنجلترا

كشفت عارضة أزياء أنها تلقت "تهديدات بالقتل"

كشفت عارضة أزياء أنها تلقت "تهديدات بالقتل"، بسبب قميص المنتخب الإنجليزي، حيث أن الحسناء الإيرلندية، التي تعيش في مانشستر، تدعم فريق المدرب ساوثجيت للفوز بالبطولة الأوروبية، لكنها تعاني من المتصيدين الأشرار"، وخصوصاً بعد أن نشرت لقطات مثيرة لنفسها بقميص "الأسود الثلاثة".
وعلى الرغم من ولادتها في دبلن، تعيش بيل أوليفيا، البالغة من العمر 21 عاماً في إنجلترا منذ عدة سنوات، وهي حققت ثروة من بيع الصور ومقاطع الفيديو بقمصان كرة القدم لمشتركيها في موقعها الإباحي، وعبر انستغرام حيث يتابعها 210 آلاف شخص.
وواجهت بيل رد فعل عنيف من المشجعين الأيرلنديين، الذين اتهموها بـ"خيانة" وطنها، وكشفت أنها منذ أن بدأت في الظهور بقميص "الأسود الثلاثة"، تعرضت لتهديدات شريرة وسيئة، وأضافت أن معظمها تأتي من المشجعين الأيرلنديين الذين يشعرون بالضيق من رؤيتها في قميص إنجلترا ويصفونها بالخائنة.
في المقابل، تواجه بيل أيضاً انتقادات بسبب "تشويه" قمصان إنجلترا من خلال لفها وتمزيقها لتتناسب مع محتواها الإباحي.




عارضة أزياء تتلقى تهديدات بالقتل والسبب منتخب إنجلترا

رياضة

كرة القدم

ساوثجيت

بيل أوليفيا

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