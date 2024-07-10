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كيليان مبابي المُخيّب للآمال يعترف بفشله

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كيليان مبابي المُخيّب للآمال يعترف بفشله
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كرة القدم

2024-07-10 | 01:54
كيليان مبابي المُخيّب للآمال يعترف بفشله

كانت بطولة اليورو مخيّبة للأمال للاعب كيليان مبابي

كانت بطولة اليورو مخيّبة للأمال للاعب كيليان مبابي المنتقل حديثاً إلى ريال مدريد، فهو لم يسجّل إلّا هدفاً واحداً من ركلة جزاء، واعترف بعد خروج المنتخب الفرنسي من نصف النهائي نظيره الإسباني (1-2) أنّه لم يظهر بالشكل المطلوب منه.
وقال مبابي "في كرة القدم تكون، جيداً أو غير جيد، وأنا لم أكن جيداً، هذا اليورو كان فاشلاً بالنسبة لي، أردت أن أكون بطلًا لأوروبا ...  سأذهب الآن في عطلة، وسأستريح جيداً، وسوف يصلني الكثير من الخير، ثم أستعد لبدء حياة جديدة، هناك الكثير للقيام به".
أمّا بالنسبة لأرقام مبابي في البطولة، فقد كانت على الشكل التالي:
لعب 5 مباريات، سجّل هدفاً واحداً من ركلة جزاء، إضافة إلى تمريرتين حاسمتين، وخلق 3 فرص للتسجيل، أي أنّه سجّل هدفاً كلّ 464 دقيقة.



كيليان مبابي المُخيّب للآمال يعترف بفشله

رياضة

كرة القدم

كيليان مبابي

ريال مدريد

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