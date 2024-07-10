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تاريخ حافلٌ من المواجهات بين هولندا وإنجلترا

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تاريخ حافلٌ من المواجهات بين هولندا وإنجلترا
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كرة القدم

2024-07-10 | 02:23
تاريخ حافلٌ من المواجهات بين هولندا وإنجلترا

تتجه الأنظار الليلة الى القمّة الثانية في نصف النهائي من يورو 2024

تتجه الأنظار الليلة الى القمّة الثانية في الدور نصف النهائي من كأس أمم أوروبا - يورو 2024، والتي تجمع على ملعب سيغنال إيددونا بارك في مدينة دورتموند، منتخبيّ هولندا وإنجلترا.
ومنذ 18 أيار - مايو 1935، وفي تاريخ لقاءاتهما، تصادم منتخبا هولندا وإنجلترا 22 مرة، بينها 16 ودياً، فكان الفوز من نصيب "البرتقالي" سبع مرات ومن نصيب "الأسود الثلاثة" ست مرات، وآلت تسع مواجهات بين الطرفين الى التعادل.
في يورو 1988، فازت هولندا (3-1)، وردّت انجلترا في يورو 1996 (4-1)، كما التقيا آخر مرة في دوري أمم أوروبا 2019 وفازت هولندا (3-1).
كذلك، التقى المنتخبان في نهائيات كأس العالم مرّة واحدة في نسخة 1990 وانتهى اللقاء الى التعادل، لكن تصفيات مونديال 1994 جمعتهما مرتين ضمن المجموعة الثانية، ففازت هولندا (2-0) وتعادلا (2-2).



تاريخ حافلٌ من المواجهات بين هولندا وإنجلترا

رياضة

كرة القدم

يورو 2024

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