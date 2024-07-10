ساوثجيت الأسوأ إعلامياً أعاد منتخب إنجلترا الى الخارطة

أصبحت إنجلترا على وشك الظهور المتتالي في أكبر حدث في بطولة كبرى

على الرغم من تعرض جاريث ساوثجيت لانتقادات بسبب مستوى أداء منتخب إنجلترا في يورو 2024 في ألمانيا، إلا أنه من الصعب الجدال حول سجله في البطولات الكبرى.

فقد مر على منتخب إنجلترا 22 عاماً بين عامي 1996 و2018، دون الوصول إلى نصف النهائي في البطولات الكبرى.

ومنذ ذلك الحين تبدلّت الصورة، حيث تأهل إلى دور الأربعة في كأس العالم في روسيا قبل ست سنوات، ويورو 2020 ويورو 2024.

وفي الواقع، بعد مرور 65 عاماً دون الوصول إلى نهائي مسابقة الرجال، أصبحت إنجلترا على وشك الظهور المتتالي في أكبر حدث في بطولة كبرى.

كانت هناك خمس مناسبات لفريق وصل إلى نهائي النسخ المتتالية من اليورو، اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية (1960/1964) وألمانيا (1972/1976 و1976/1980 و1992/1996) وإسبانيا (2008/2012).

هذا هو الظهور الرابع لإنجلترا في نصف نهائي بطولة أوروبا، بعد أن تم إقصاؤه في أول مباراتين في عام 1968 (ضد يوغوسلافيا) و1996 (ضد ألمانيا)، ووصل منتخب الأسود الثلاثة إلى نهائي المسابقة في يورو 2020 بعد فوزه على الدانمارك (2-1) ليخسر بركلات الترجيح أمام إيطاليا في ويمبلي.







