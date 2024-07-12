فيديو - أغنية مهداة الى لامين يامال من أبناء الحيّ المتواضع

جعل لامين يامال إسبانيا بأكملها ترقص على ايقاع أدائه الرائع

جعل لامين يامال إسبانيا بأكملها ترقص على ايقاع أدائه الرائع في كل جولة من جولات يورو 2024 للوصول إلى النهائي.

وهذه الحقيقة هي أكثر من سبب كاف للحيّ الذي يسكن، روكافوندا، ليكون فخورا ويستمتع، مثل بقية المشجعين، بالكشف عن لاعب برشلونة أمام العالم في كأس أوروبا.

وفي السياق، أصدر Brandao DLZ و DEMBASHER، وهما فنانان وصديقان للجناح الأيمن للا روخا أغنية جديدة مخصصة حصريا للشاب الواعد، ومنحاها عنوان "لامين يامال 304".

جاءت الأغنية بمثابة مفاجأة للاعب من الفنانين "لقد فوجئ وعندما سمعنا أعجبه حقا"، وقالا أن جودة المهاجم لا تفاجئهما، لأنه حتى عندما كان طفلا "أحضره ابن عمه ذات مرة للعب في ملعب معنا وقد أظهر بالفعل وعداً كبيراً، لكننا لم نتوقع أن يحدث كل هذا في وقت قريب".

يقوم لاعب كرة القدم في برشلونة بإيماءة بيديه في كل مرة يحتفل فيها بهدف، ويمثل بأصابعه الأرقام الثلاثة الأخيرة من الرمز البريدي للحي الذي ينتمي إليه، روكافوندا، وهو ما يظهر على الجدران في أحد أحياء برشلونة المتواضعة.











