مارك كوكوريلا يردّ على غاري نيفيل اسطورة انجلترا

أرسل ظهير منتخب اسبانيا رسالة قاسية رد فيها على غاري نيفيل

أرسل مارك كوكوريلا، ظهير منتخب اسبانيا، رسالة قاسية رد فيها على غاري نيفيل، اسطورة انجلترا، بعد فوز منتخب إسبانيا بلقب يورو 2024 على حساب منتخب الاسود الثلاثة، جاء فيها "ذهبنا على طول الطريق غاري، شكراً لدعمكم".

وقبل البطولة، كان لاعب منتخب انجلترا ومانشستر يونايتد السابق قال "أعتقد أن كوكوريلا سيكون أحد الأسباب التي برأيي ستجعل إسبانيا ربما عاجزة عن المضي قدماً في بطولة اليورو".

وكان الظهير الأيسر لتشيلسي، الذي شكّل استدعاؤه للمشاركة في الليورو مفاجأة لمتابعي الدوري الإنجليزي، اذ كان احد مفاتيح فوز اسبانيا باللقب.

وعلى الرغم من موسم متواضع مع ناديه، تألق اللاعب دفاعياً وهجومياً، وكان صاحب التمريرة الحاسمة لزميله أويارزابال الذي سجل هدف الفوز لإسبانيا في شباك انجلترا في النهائي.







