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أنخيل دي ماريا يودّع كرة القدم من بوابة كوبا أميركا

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أنخيل دي ماريا يودّع كرة القدم من بوابة كوبا أميركا
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كرة القدم

2024-07-16 | 03:38
أنخيل دي ماريا يودّع كرة القدم من بوابة كوبا أميركا

توج أنخيل دي ماريا بطلاً لكوبا أميركا للمرة الثانية على التوالي

توج أنخيل دي ماريا بطلاً لكوبا أميركا للمرة الثانية على التوالي، ورفع لقبه الثالث مع الأرجنتين فجر يوم الاثنين، ثم  قال وداعا للمنتخب الوطني وأضاف كأساً أخرى إلى قائمته الواسعة من الألقاب.
وكاد دي ماريا أن يفوز بلقب واحد على الأقل في كل فريق لعب فيه، مع مانشستر يونايتد ويوفنتوس وروزاريو سنترال، حيث بدأ مسيرته، لكنه لم يتمكن من ذلك، أما بالنسبة للنادي الذي فاز فيه بأكبر عدد من الألقاب، فإن هذا الشرف يذهب إلى باريس سان جيرمان، حيث حصد 19 لقباً.
وحقق دي ماريا 35 لقباً خلال مسيرته أبرزها كأس العالم (1) وكوبا أميركا (2) وكأس العالم تحت 20 عاماً وكأس فيناليسيما وذهبية الالعاب الأولمبية وألقاب أوروبية ومحلية مع ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبنفيكا.
ومع قائمة الألقاب هذه، تعادل الأرجنتيني مع كريستيانو رونالدو في عدد الألقاب مع الأندية والمنتخب البرتغالي دون احتساب الجوائز الفردية.
وأعلن أنخيل دي ماريا أن كوبا أميركا ستكون وداعه للمنتخب الأرجنتيني، ولم يتردد المدرب ليونيل سكالوني في السماح لبضع دقائق لزميل وصديق ليونيل ميسي لتلقي مودة زملائه في الفريق والمشجعين في ملعب هارد روك في ميامي.


أنخيل دي ماريا يودّع كرة القدم من بوابة كوبا أميركا

رياضة

كرة القدم

أنخيل دي ماريا

كوبا أميركا

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