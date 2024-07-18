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"يامال آخر" في فريق برشلونة الأول !!

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&quot;يامال آخر&quot; في فريق برشلونة الأول !!
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كرة القدم

2024-07-17 | 23:20
"يامال آخر" في فريق برشلونة الأول !!

كان لامين يامال حديث برشلونة على مدار السنة الماضية

كان لامين يامال حديث برشلونة على مدار السنة الماضية، واختتم عامه المذهل بشكل رائع حيث ساعد إسبانيا على الفوز بلقبها الرابع في بطولة أوروبا.
ومن المقرر الآن أن يستريح لامين قبل انطلاق الموسم الجديد الشهر المقبل، وفي الوقت الحالي، أخذ أحد أفراد عائلته مكانه في الفريق الأول للمدرّب هانزي فليك.
فكما ذكرت El Gol Digital، تم استدعاء مانويل نصراوي يامال - ابن عم لامين يامال - للتدريب مع الفريق الأول لبرشلونة بدءاً من يوم الثلاثاء.
ويوصف اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً بأنه "شخصية صاعدة في لا ماسيا"، وإذا تمكّن من إثارة إعجاب المدرّب الألماني خلال الأسبوعين المقبلين، فقد يتم تضمينه في تشكيلة جولة ما قبل الموسم في الولايات المتحدة.
ومانويل نصراوي يامال هو مجرد واحد من العديد من اللاعبين الشباب المثيرين في برشلونة، ولكن بالنظر إلى علاقته مع لامين يامال، فمن المحتم أن يكون لديه المزيد من العيون التي تراقبه في الأسابيع والأشهر المقبلة، ويبقى أن نرى ما إذا كان بإمكانه اغتنام فرصته الأولى مع الفريق.


"يامال آخر" في فريق برشلونة الأول !!

رياضة

كرة القدم

لامين يامال

برشلونة

مانويل نصراوي يامال

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