ريال مدريد يكتسح لائحة اللاعبين الاغلى في العالم

ثلاثة من لاعبي ريال مدريد في المركز الاول

تصدر الانجليزي الشاب جود بيلينجهام، لائحة موقع ترانسماركت، المتخصص بالانتقالات، لأغلى اللاعبين في العالم حاليا، وتم تقييم لاعب ريال مدريد بمبلغ 180 مليون يورو.

وحل لاعبان من ريال مدريد في المركز الاول أيضاً بالقيمة نفسها، وهما الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور، الى جانب النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي.

وجاء في المركز الثاني (الخامس ترتيباً) الانجليزي فيل فودين لاعب السيتي (150 مليوناً) ثم مواطنه بوكايو ساكا لاعب أرسنال (140) فكل من الألماني فلوريان فيرتز لاعب بايرليفركوزن ومواطنه جمال موسيالا نجم بايرن ميونيخ والاسباني رودري نجم وسط السيتي (130).

وفي المركز العاشر، حل كل من الاسباني اليافع لامين يامال لاعب برشلونة وفيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد وديكلان رايس لاعب أرسنال (120).







