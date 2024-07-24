فيديو - أغرب "خط تسلل" في الدوري الفنزويلي

سخرية واسعة تركها "خط التسلل" الذي رسمته تقنية الحكم المساعد "الفار"

سخرية واسعة تركها "خط التسلل" الذي رسمته تقنية الحكم المساعد "الفار" في المباراة التي انتهت الى التعادل السلبي بين بويرتو كابيلو وضيفه بورتوغيزا ضمن الجولة الثانية من الدوري الفنزويلي لكرة القدم.

وجاء هدف التقدم لصاحب الأرض قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة، لكن الحكم المساعد رفع الراية معلنا عن وجود حالة تسلل، ثم أكدت الإعادة التلفزيونية صحة قرار الحكم بإلغاء الهدف.

وإذا كان التسلل واضحاً بالفعل، فقد ترك الخط المائل بشكل غريب مساحة واسعة من السخرية على وسائل التواصل، خصوصاً أن طوله تجاوز عرض الملعب إلى المدرجات، بل وظهر الخط ممتداً على بعض البنايات القريبة من الملعب.



