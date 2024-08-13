فتاة تتهم نجم الأهلي بالاعتداء على والدها !!

قالت ان ما حصل واقعة تعدي بطلها لاعب الأهلي

نشرت فتاة تدعى فرح مصطفى عبر منصة تيك توك، ما قالت انه واقعة تعدي بطلها لاعب الأهلي السابق أحمد عادل على والدها في الساحل الشمالي، ما أسفر عن دخول الأخير الى المستشفى.

وقالت الفتاة أن والدها تدخل لحل مشكلة بين أبنائه وبين ابن اللاعب أحمد عادل، الذي اعتدى على أخيها الصغير، وأضافت أن الرجل حلّ الإشكال، ثم تحوّل مع أبنائه الى المطعم لتناول الطعام، حيث طلب منه المالك الخروج لمقابلة شخص يسأل عنه.

وتابعت الفتاة أن الشخص المذكور كان لاعب الأهلي السابق أحمد عادل الذي بدأ بالصراخ على والدها واعتدى عليه، ليصاب بكسر في الرجل اليسرى، قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.







