محاكمة مانشستر سيتي في 115 تهمة مطلع الشهر

تبدأ مطلع الشهر المقبل جلسات الاستماع فيما يتعلق بالاتهامات الـ115

تبدأ مطلع الشهر المقبل جلسات الاستماع فيما يتعلق بالاتهامات الـ115 التي وُجهّت الى مانشستر سيتي، بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي ترتبط باللعب المالي النظيف، وتردد أن الحكم سيصدر خلال العام المقبل.

وتم تدشين إجراءات التقاضي من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز في شباط - فبراير 2023 وهي تتعلق بمخالفات مالية يعتقد أنها حصلت في الفترة بين عامي 2009 و2018.

ووفق تحديث بشأن موقف رابطة الدوري الانجليزي من الاتهامات المتعلقة بالخروقات المالية، فإن الأمر قد يذهب لأخطر مما يتخيل الكثيرون.

ويواجه السيتي عدداً من أخطر اتهامات الفساد المتعلقة بقواعد اللعب المالي النظيف، ترتبط أيضاً بالموازنات التي تم طرحها خلال السنوات الماضية، وانتهاكات ارتكبتها شركة الاتحاد الراعية للنادي والتي تنضوي تحت ملاءة ملاك مانشستر سيتي.

وكانت صحيفة دير شبيجل الألمانية أشارت في تقرير خطير إلى أن شركة الطيران الإماراتي دفعت 8 ملايين جنيه إسترليني فقط من التزاماتها البالغة 67.5 مليون جنيه إسترليني تجاه السيتي خلال مدة التعاقد، بينما تم تعويض الباقي عن طريق تمويل أسهم "غير معلن" من الملاك أنفسهم.







