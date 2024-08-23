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مانشستر يونايتد سرّح 250 موظفاً .. المراحيض والطعام وجهاً لوجه

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مانشستر يونايتد سرّح 250 موظفاً .. المراحيض والطعام وجهاً لوجه
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كرة القدم

2024-08-23 | 01:04
مانشستر يونايتد سرّح 250 موظفاً .. المراحيض والطعام وجهاً لوجه

تفاعلت في وسائل الاعلام الانجليزية الأنباء عن أجواء التقشف في مانشستر يونايتد

تفاعلت في وسائل الاعلام الانجليزية الأنباء عن أجواء التقشف في مانشستر يونايتد، وقيل بأن موظفي النادي يتناولون الغداء بجوار مقصورات المرحاض بسبب تدابير خفض التكاليف.
فبعد استكماله الاستحواذ الجزئي على النادي الموسم الماضي، شرع السير جيم راتكليف في عملية إصلاح شاملة للحياة خلف الكواليس في أولد ترافورد، وشملت التدابير الآيلة لخفض التكاليف، تقليص القوى العاملة في النادي بنحو الربع، مع تسريح حوالي 250 من الموظفين البالغ عددهم 1100 موظف.
وفي السياق، ظهر أن العمال يضطرون إلى تناول الطعام بجوار مقصورات المراحيض، ونقلت صحيفة دايلي ميل عن أحدهم "لقد أقاموا طاولة طعام بجوار أربع مقصورات مراحيض .. تخرج من الحجرة ويجلس شخص ما أمامك مباشرة".
في المقابل، ادّعت ادارة اليونايتد أن هذا ليس هو الحال، وأن هناك غرفة منفصلة يمكن للموظفين استخدامها، مضيفة أن بعض العمال يختارون تناول الطعام في منطقة الموظفين الأكثر هدوءا والتي تصادف أن لديها حماما مجاورا وغرفة استحمام.
كذلك، تلقى الموظفون صندوق غداء من النادي، تضمن شطيرة وكيس من رقائق البطاطس وبار حبوب ومشروباً غازياً، وهو الامر الذي لم يحصل خلال أول مباراة لليونايتد على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ضد فولهام الأسبوع الماضي.




مانشستر يونايتد سرّح 250 موظفاً .. المراحيض والطعام وجهاً لوجه

رياضة

كرة القدم

مانشستر يونايتد

جيم راتكليف

أولد ترافورد

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