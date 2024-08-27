لاعب برشلونة الشاب الى بورتو البرتغالي

قرر النادي البرتغالي التعاقد مع اللاعب

توصل برشلونة وبورتو إلى اتفاق لنقل اللاعب أنخيل ألاركون من الاول الى الثاني، بعد موسم جيد قضاه في الفريق الرديف، حيث قرر النادي البرتغالي التعاقد مع اللاعب الذي كان مديره الرياضي أندوني زوبيزاريتا، يتابعه لبعض الوقت.

ولم يتم تحديد مبلغ المال الذي سيدفعه النادي البرتغالي لبرشلونة، ولن يكون هناك خيار إعادة شراء، لكن النادي الاسباني سوف يحتفظ بنسبة 50٪ من حقوق البيع في المستقبل.

ولن ينضم ألاركون إلى الفريق الأول مباشرة، بعد أن عانى من بعض المشاكل الجسدية، وسيبدأ الموسم في الفريق الاحتياطي الموجود في الدرجة الثانية البرتغالية للدخول في الإيقاع، ثم الانتقال إلى الفريق الأول.







