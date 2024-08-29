مباراة افتتاحية حضرها 670 متفرجاً فقط !!

كان هناك بحر من المقاعد الفارغة خلال التعادل المثير (3-3)

بدأ موسم 2024-25 من الدوري السعودي للمحترفين بطريقة محرجة حيث حضر 670 متفرجا فقط لمشاهدة مباراة افتتاحية.

كان توقيع الاتحاد مع موسى ديابي بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، أغلى إضافة إلى الدرجة الأولى السعودية هذا الصيف، كما وصل لاعبون مخضرمون آخرون مثل ناتشو فرنانديز وبيير إيمريك أوباميانج وجياكومو بونافينتورا مع رواتب ضخمة.

ومع نجوم مثل نجولو كانتي ونيمار وكريم بنزيما وساديو ماني، وبالطبع كريستيانو رونالدو، فقد استضاف الوحدة فريق الرياض على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة يوم الخميس الفائت، حيث تم شغل 670 مقعدا فقط من أصل 38000 مقعد.

كان هناك بحر من المقاعد الفارغة خلال التعادل المثير (3-3) ليتأكد كما في كل مكان، أن الأندية ليست جميعها ذات شعبية، كما الهلال والنصر والاتحاد وسواهم.





