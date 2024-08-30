فيديو - توماس مولر يتحدّى مدربه السابق هانزي فليك

مولر: أنا متحمس جداً للقاء صديقي القديم هانزي فليك pic.twitter.com/mhPdLEn7b5 — FCB World (@forcabarca_ar) August 29, 2024

كان نادي برشلونة يعلم مسبقا بأن دوري أبطال أوروبا سيشكل هذا الموسم تحديا كبيرا، مع ارتقاء المنافسة الأوروبية إلى مستوى جديد تماما.ومع اكتمال قرعة مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا في موناكو، عرفت الأندية منافسيها، وكان من المثير للاهتمام أن "البلاوجرانا" سيقابل مرة أخرى عملاق الدوري الألماني بايرن ميونيخ، في مواجهة أصبحت سيئة السمعة على مدار العامين الماضيين.وعلّق لاعب خط وسط بايرن ميونيخ المهاجم توماس مولر على مواجهة برشلونة مرة أخرى وبطريقة فكاهية معتادة، حيث قال "أنا متحمس جدا للقاء صديقي القديم هانزي فليك مع برشلونة."وأصبح هذا النوع من التصريحات نموذجاً للنجم الألماني، فكيف اذا وجد نفسه وجهاً لوجه مع مدربه السابق هانزي فليك، الذي قاد البايرن الى الفوز التاريخي (8-2)، قبل أن يصبح مدرباً للفريق الكاتالوني.